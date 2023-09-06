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        Haberler Dünya Köpek balığı saldırısına uğrayan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

        Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

        Avustralya'da birçok kez köpek balığı saldırısına uğradığı belirtilen teknedeki 3 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:17 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:17
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        Köpek balığı saldırısına uğrayan 3 kişi kurtarıldı
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        ABC News'in haberine göre, Avustralya Sahil Güvenlik ekipleri, gece aldıkları acil durum yardım sinyali üzerine köpek balığı saldırısına uğradığı belirtilen teknenin konumunu belirleyerek harekete geçti.

        Sinyal gelen bölgeye havadan ve karadan yardım ekipleri gönderen sahil güvenlik, Pasifik'teki küçük ada ülkesi Vanuatu'dan yola çıkan ikisi Rusya biri Fransa vatandaşı 3 kişiyi Avustralya'nın Cairns kenti açıklarında kurtardı.

        Köpek balıkları tarafından birçok kez saldırıya uğrayan teknenin ciddi hasar aldığını kaydeden yetkililer, kurtarılan kişilerin durumuna ilişkin bilgi vermedi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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