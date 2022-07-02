Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanacak Köpek Balığı İstilası 3 filmi konusu nedir veoyuncuları kimler soruları merak konusu oldu. İşte konuya dair tüm bilgiler...

KÖPEK BALIĞI 3 FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI!

Orjinal adı: Sharknado 3

Türü: Bilimkurgu, Korku, Komedi

Yapım yılı: 2015-ABD

Yönetmen: Anthony C. Ferrante

Oyuncular: Tara Reid, Frankie Muniz, Cassie Scerbo, Michael Winslow, David Hasselhoff

Konu: Sharknado bu kez Washington D.C.'ye gidiyor ve gökten köpekbalığı yağmaya devam ediyor. 3. kez Fin ve April bu yıkımı durdurmak için savaşıyor.