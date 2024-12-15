Köpeğiyle birlikte yangında öldü!
Osmaniye'de Kerem Akoluk adlı genç, yaşadığı tek odalı müstakil evde çıkan yangında köpeğiyle birlikte hayatını kaybetti
Osmaniye'de Kerem Akoluk (27), yaşadığı tek odalı müstakil evde çıkan yangında köpeğiyle öldü.
DHA'nın haberine göre kentte Kerem Akoluk'un kaldığı tek odalı müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
umanlar yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elektrik firması yetkililerinin akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Ekiplerin evde yaptığı incelemede Akoluk ve köpeğinin öldüğü belirlendi. Kerem Akoluk'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.