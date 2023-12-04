Köpeğinin doğum gününü böyle kutladı
Düzce'de bir kadın, "Gofret" ismini verdiği köpeğinin 6. yaş gününü partiyle kutladı. Partinin ilerleyen kısımlarında katılımcılar çalan müziklerle doyasıya eğlendi
Giriş: 04.12.2023 - 16:42 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:42
Düzce'de Sibel Kabasakal, King Charles cinsi Gofret isimli köpeğinin 6. yaş gününü partiyle kutladı.
Gofret, sepete konularak partinin yapılacağı yere getirildi.
Davetlilerin alkışları eşliğinde yeni yaşına giren Gofret için pasta da kesildi.
Davetliler getirdikleri hediyeleri vererek, köpeği sevdi. Partinin ilerleyen saatlerinde ise davetliler çalan müziklerle dans etti.