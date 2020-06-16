Hemşire Brittany "Köpeğim dün bu şekilde oturmaya başladı. Bu yüzden Twitter'dan paylaşmaya karar verdim. Çünkü çok komikti. Sanırım bu şekilde oturmasının sebebi dikkat çekmek istemesi... Onu çok seviyorum, bu yüzden kesinlikle dikkatimi çekiyor" dedi.