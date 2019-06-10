Bursa'da bir vatandaş, bakamadığı için arkadaşına verdiği köpeğinin kaybolduktan sonra kaza geçirdiğini öğrenince başında gözyaşlarına boğuldu.

İHA'nın haberine göre, İznik ilçesi Yeşilcami Mahallesi Dereköy yolu üzerinde bulunan İsmail Okkalı’ya ait çiftlik evini bekleyen Karabaş isimli bekçi köpeğine plakası alınamayan kamyonet çarptı. Köpek yol kenarında çamura saplantı. Vicdansız sürücü talihsiz köpeği yaralı halde bırakıp kaçtı. Çamura saplanan Karabaş, tam 24 saat boyunca saplandığı yerden kurtarılmayı bekledi.

Kayıp olan köpeğini yol kenarında çamura batmış yaralı halde bulan Okkalı, zabıtaya haber verdi. Okkalı zabıta ekiplerini beklerken, Karabaş’ın ilk sahibi olan Adem Yavaş’ı da aradı. Olay yerine gelen Yavaş, köpeğini öpüp, başını okşayarak acısını dindirmeye çalıştı. Vicdan azabı yaşayan Yavaş, köpeği Karabaş’a "Ben senin günahına mı girdim oğlum. Hata mı yaptım. Senin için yaptım be. Ben sana bakamıyordum aslanım benim. Kurtaracağım ben seni" diyerek hüngür hüngür ağladı.

Olay yerine gelen İznik Belediyesi hayvan barınağı ekipleri, Karabaş’ı saplandığı çamurun içinden çıkarmak için bayıltıcı iğne yaptı. Çamurdan çıkarılarak kamyonete konulan Karabaş daha sonra tedavisi yapılmak üzere barınağa götürüldü.