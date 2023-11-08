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        Haberler Gündem 3. Sayfa Köpeğini 13 kez bıçakladı!

        Köpeğini 13 kez bıçakladı!

        Adıyaman'da yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Sahibi tarafından 13 kez bıçaklanan köpeğe 150 dikiş atıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 22:45 Güncelleme: 08.11.2023 - 23:47
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        Köpeğini 13 kez bıçakladı!
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        Adıyaman'da, sahibi tarafından 13 yerinden bıçaklanan köpeğin tedavisi sürüyor. Vücuduna 150 dikiş atılan köpeğin sahibi ise psikiyatri servisine yatırıldı.

        Olay, pazartesi günü gece saatlerinde Taşpınar köyünde bulunan depremzedeler için kurulan Vartana Geçici Prefabrik Konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mustafa Ali Ü. (42), prefabrik evin önündeki kulübede beslediği köpeğini 13 yerinden bıçakladı.

        KÖPEĞİN SESİNİ DUYANLAR İMDADINA YETİŞTİ

        Köpeğin sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Mehmet Ali Ü.'yü gözaltına aldı. Köpek ise belediye görevlileri tarafından Veteriner İşleri Müdürü kliniğine götürüldü.

        Olayın ardından gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ali Ü.'nün nöbetçi hakimlik tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri servisine yatırılmasına karar verildi.

        SAĞLIK DURUMU İYİ

        Tedaviye alınan ve 13 yerinden bıçakladığı belirlenen köpeğe 150 dikiş atıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Işık, Vücudunun 13 yerinde 2 ile 13 santim civarı uzunlukta yaralar tespit ettiğimiz hayvana acil müdahalede bulunduk. Ciddi anlamda kan kaybı söz konusuydu. Röntgen çekip kırık var mı diye baktık. Kırık tespit etmedik ama yaraların derinliği ve kan kaybı sebebiyle endişelendiğimizi söylemeliyim. Köpeğimizin durumu iyiye gidiyor, yürüme konusunda kendisini toparladı, dikişleri yavaş yavaş tutmaya başladı. İnşallah 4-5 güne taburcu edeceğiz. Taburcu etmeden önce sahiplendirmeyi planlıyoruz. Sahiplendirme sonrasında gerekli takiplerimizi de yapmaya devam edeceğiz dedi.

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