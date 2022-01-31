Köpeğin karda kayak keyfi kamerada

Beylikdüzü'nde fotoğraf sanatçısı Alp Alper, cep telefonu ile bir köpeğin karda kayak yapmasını kaydetti.

İHA'nın haberine göre, görüntülerde 6 yaşındaki sevimli köpek Tommy, sahibinin bırakması ile tepeden aşağı doğru kayıyor.

Daha sonra sahibi, tekrar Tommy'i tepeye çıkartıyor ve bu sefer birlikte kayıyorlar.

Köpeğin halinden memnun tavırları ise izleyenleri gülümsetti. Köpeklerini kaydıran aile çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.