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        Köpeği av tüfeği ile öldürdü, 'Tavuklarıma saldırdı' dedi

        Aksaray'da 53 yaşındaki E.Ö., tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle köpeği av tüfeğiyle öldürdü.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 17:04
        Tavuklarını saldırdı diye köpeği öldürdü!
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        Aksaray'da av tüfeği ile bir köpeği öldüren E.Ö. (53) polis ekiplerince yakalandı. E.Ö. ifadesinde, köpeğin tavuklarına saldırdığını ve çocuğunu korkuttuğunu öne sürdü.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Aratol Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ö. bir köpeği av tüfeği ile vurarak öldürdü. Durumu fark eden mahalleli, polise haber verdi. E.Ö. tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alındı. E.Ö., ifadesinde; köpeğin 15 tavuğuna saldırıp, öldürdüğünü, çocuğunu korkuttuğunu, bu nedenle av tüfeği ile vurduğunu iddia etti. Soruşturma sürüyor.

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