Köpeğe vurmamak için direğe çarptı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde köpeğe vurmamak için sürücüsü manevra yapan otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolunda 52 KC 822 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Mehmet K. (58), Kavakdibi mevkisinde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak amacıyla manevra yaptı. Refüjdeki sinyalizasyon direğine çarpan araçta bulunan Abdullah Hakan K. (15) yaralandı.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.