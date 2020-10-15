Köpeğe su borusuyla vuran kişiye para cezası - İZMİR

AA

Alınan bilgiye göre Zafer Mahallesi'nde dün E.K'nin bir köpeğe elindeki su borusuyla şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti.Gözaltına alınan E.K'ye 947 lira para cezası uygulandı.Adli işlemlerin ardından E.K, serbest bırakıldı.Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Tire Temsilcisi Seher Cömert Kul, E.K. hakkında suç duyurunda bulundu.Kul, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı kınadıklarını ve yasal sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.