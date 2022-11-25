Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Vahşete 2 gözaltı!

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi´nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

DHA'da yer alan habere göre konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

"YASAL İŞLEM VE SUÇ DUYURUSU YAPILACAK"

Yapılan açıklamada, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır" denildi.

"DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA"

"Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılması Bakanlık Makamınca onaylanmış olup, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 137. Maddesine göre disiplin soruşturması sürecinde soruşturmanın selameti açısından ilgili şube müdürü hakkında "Görevden Uzaklaştırma Tedbiri" uygulanması ayrıca olaya karışan işçiler hakkında iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması hususunu olurlarına arz ederim" denildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.