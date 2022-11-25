Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Konya hayvan barınağı | Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Vahşete 2 gözaltı! - Öne çıkan gündem haberleri - Konya barınak

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Vahşete 2 gözaltı!

Konya'da sokak köpeklerinin başına kürek ve sopayla vurarak öldüren kişilere ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü görevden alındı. Öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı

Giriş: 25.11.2022 - 07:57 | Güncelleme: ABONE OL
Konya hayvan barınağı | Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Vahşete 2 gözaltı! - Öne çıkan gündem haberleri - Konya barınak
Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Vahşete 2 gözaltı!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / DHA

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi´nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

SORUŞTURMA AÇILDIĞI BİLDİRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

"YASAL İŞLEM VE SUÇ DUYURUSU YAPILACAK"

Yapılan açıklamada, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır" denildi.

"DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA"

"Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılması Bakanlık Makamınca onaylanmış olup, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 137. Maddesine göre disiplin soruşturması sürecinde soruşturmanın selameti açısından ilgili şube müdürü hakkında "Görevden Uzaklaştırma Tedbiri" uygulanması ayrıca olaya karışan işçiler hakkında iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması hususunu olurlarına arz ederim" denildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Batman'da feci yangın! 55 küçükbaş hayvan öldü
Batman'da feci yangın! 55 küçükbaş hayvan öldü
Düzce'de ağır hasarlı 71 bina acil yıkılacak
Düzce'de ağır hasarlı 71 bina acil yıkılacak
Hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Yüksekova'daki Nehil Sazlığı 3 gündür alev alev yanıyor
Yüksekova'daki Nehil Sazlığı 3 gündür alev alev yanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.