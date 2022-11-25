Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O görüntüye soruşturma!

DHA

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi´nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

SORUŞTURMA AÇILDIĞI BİLDİRİLDİ DHA'da yer alan habere göre konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

"YASAL İŞLEM VE SUÇ DUYURUSU YAPILACAK" Yapılan açıklamada, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır" denildi.