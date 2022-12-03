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Köpeğe çarpmamak için manevra yapıp tarlaya girdi, aracının başında gözyaşı döktü

Sürücü Mustafa Ertemel, Çorlu - Marmaracık yolu üzeri Sağlık Mahallesi mevkiinde bir anda yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yaklaşık 50 metre sürüklenerek tarlaya girdi. Genç sürücü, kaza yaptığı aracının başında gözyaşlarını tutamadı

Giriş: 03.12.2022 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
Köpeğe çarpmamak için manevra yapıp tarlaya girdi, aracının başında gözyaşı döktü
Aracının başında gözyaşı döktü
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İHA

Tekirdağ’da yola atlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, kaygan zeminde yaklaşık 50 metre sürüklenerek tarlaya girdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, aracının durumunu görünce, olay yerinde gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, Ergene ilçesi Çorlu - Marmaracık yolu üzeri Sağlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Mustafa Ertemel idaresindeki otomobil, bir anda yola fırlayan köpek nedeniyle çarpmamak için manevra yaptı.

Sağanak yağışın etkili olduğu kaygan zeminde yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, tarlaya savruldu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Mustafa Ertemel, bir süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Genç sürücü, kaza yaptığı aracının başında gözyaşlarını tutamadı.

“ARABA KENDİNDEN GEÇTİ, ZAPT EDEMEDİM"

Kaza anını anlatan sürücü Ertemel, “Önüme bir anda köpek çıktı. Ona çarpmayayım derken direksiyonu kırdım. Zaten sonrasında araba kendinden geçti ve zapt edemedim” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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