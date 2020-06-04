Kop Tüneli'ndeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı

Kış aylarında buzlanma nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların geçmekte zorlandığı, zaman zaman tipi nedeniyle kapanan Kop Geçidi, tünelin hizmete açılmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak.
Sürücüler, kar yağışı gibi nedenlerle seyahat hızının düştüğü, mevcut haliyle 45-55 dakikada geçilen Kop Dağı'nı, tünelin tamamlanmasıyla 15-20 dakikada katedebilecek.
Bölgede yapımı devam eden tüneller arasında stratejik yönüyle ön plana çıkan Kop Tüneli, aynı zamanda İran'ın Karadeniz ile bağlantısını sağlayacak.
Killi zemin yapısı nedeniyle zor şartlarda, 8 aynada delme işlemi devam eden ve 13 kilometrelik iki tüpten oluşan Kop Tüneli'nin bugüne kadar yüzde 58'e tekabül eden, 6,9 kilometrelik kısmında kazı işlemi tamamlandı.
AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mühendislerin ve işçilerin, projeyi hayata geçirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek tünel tamamlanınca bölgedeki ticaretin ve turizmin gelişmesine büyük katkı sağlanacağını ifade etti.
Kop Tüneli'nin Bayburt için "Kızıl Elma" mahiyetinde bir proje olduğunu belirten Battal, "Bu projenin şu ana kadar yarıdan fazlasının yapılmış olduğunu görmek bizim için bir gurur kaynağı olmuştur. Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayacak böyle stratejik bir yolun ve bu yolun en geçilmez noktası Kop Dağı mevkisinin böylesine güçlü bir tünelle geçilecek olmasının, ülkemizin yarınları adına büyük bir kazanım olacağını görüyoruz. Bu heyecanla çalışmaları anbean takip ediyoruz." diye konuştu.
Yüklenici firma koordinatörü Ufuk Mintaş da 2012 yılından bu yana Kop Tüneli'nde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Tünel inşaatında vardiya usulüyle çalıştıklarını anlatan Mintaş, "Tünel içerisinde karşılaştığımız jeolojik açıdan problemler var. Bu sorunları aşmaya ve tüneli seyahat için uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Şu anda 6 bin 900 metre ilerleme sağladık. Bunun içerisinde tam kesit kaplama betonu dahil olmak üzere ilerliyoruz. Fiziki olarak şu ana kadar yüzde 58 civarında bir gerçekleşmemiz var." dedi.
Tüneldeki ayna sayısını 8'e çıkararak çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Mintaş, şunları kaydetti:
"Tünelimiz çift tüp olmak üzere her bir tüp 6 bin 500 metre toplamda 13 kilometrelik bir tünelimiz var. Aynı zamanda hemen hemen iki tünelin tam ortasında bir yaklaşım tünelimiz var. Bu yaklaşım tüneliyle beraber toplamda 8 aynada çalışma olanağımız var. Biz işe ilk başladığımızda yaklaşım tünellerimiz yoktu. O nedenle 4 aynada çalışıyorduk. Daha sonra ayna sayımızı 8'e çıkararak daha hızlı bir şekilde tüneli bitirmeyi hedefliyoruz.”
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