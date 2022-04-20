Dikili'de yaşayan Emine Öcal ve Zerafet Çetin, önceki yıl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen genel tıbbi bitkiler kursunu tamamladıktan sonra iklim şartlarının elverişli olması dolayısıyla lale üretimine karar verdi.
İstihdama katkı sağlamak amacıyla 12 kadını da projeye dahil eden Öcal ve Çetin, ardından Dikili Dayanışma Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Girişimci kadınlar bir süre sonra lale yetiştirmeye başladı.
Bu kapsamda ürettikleri 20 bin lale soğanını geçen yıl Balıkesir'deki bir firma aracılığıyla Hollanda'ya satan kooperatif üyeleri, bundan güç alarak üretim alanını arttırdı.
Firmayla yaptıkları alım garantisi sayesinde geçen kasımda 6 dönümlük alanda 53 bin lale soğanının ekimini yapan kadınlar, hummalı bir çalışma yürütüyor.
Şu sıralar kırım işlemini gerçekleştirdikleri ürünleri haziran ayında hasat etmeye başlayacak kadınlar, bu yıl daha çok soğanı yine Hollanda'ya göndermeyi hedefliyor.
"SÖZLEŞMELİ TARIM YAPIYORUZ"
Kooperatif Başkanı Emine Öcal, AA muhabirine, lale yetiştiriciliğiyle kadın istihdamına katkıda bulundukları için mutlu olduklarını ifade etti.
Dikili'de tarımı kadınlarla ileriye taşımaya çalıştıklarını dile getiren Öcal, şöyle konuştu:
"Bu yıl lale yetiştiriciliğinde 6 kadın arkadaşımızın tarlasında ekim gerçekleştirdik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de bu süreçte yanımızda oldu, teknik destek verdi. Daha da büyüyerek Dikili ve çevresini lale bahçesine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de ve yurt dışında Dikili'nin ismini duyurabilmek için uğraşıyoruz. Soğanları Balıkesir'deki özel bir firmadan alıyoruz, kasım ayında alıp ekiyoruz, haziran ayında ise söküp teslim ediyoruz. Sözleşmeli tarım yapıyoruz, onlar da yurt dışına Hollanda'ya sevk ediyor."
Yatırım ve ürün olarak lalenin diğer bitkilere göre uygun olduğunu vurgulayan Öcal, bu süreçte yaşadıkları zorlukları ise kadın arkadaşlarıyla aştıklarını ifade etti.
Zerafet Çetin ise kooperatif aracılığıyla ilçede daha fazla kadına ulaşmak istediklerini kaydetti.
Alım garantisi dolayısıyla satışta zorluk yaşamadıklarını anlatan Çetin, "Özellikle bize her türlü desteği sağlayan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Göksel Arslan'a teşekkür etmek istiyoruz. Bu çabamız inşallah daha çok arkadaşımıza fırsat olur. Bizden görenler, isteyenler oldu. Bu sene eken 6 arkadaş olduk. Kooperatif aracılığıyla daha da artmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.
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