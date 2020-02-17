"Kooperatifçilik Otobüsü" Türkiye turuna çıktı

AA

Ticaret Bakanlığı ve Migros'un katkıları ile oluşturulan Kooperatifçilik Otobüsü, her ilde en az bir yeni kooperatif ve iş fikri oluşturma hedefiyle Türkiye'nin tüm illerini gezmek için yola çıktı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı yaklaşık 7 milyon ortağı bulunan kooperatiflerin gelişmesi, kooperatifçiliğin yaygınlaşması ve yeni nesillerin kooperatifçiliği tanıması için "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi"ni başlattı.

Proje kapsamında oluşturulan Kooperatifçilik Otobüsü, Migros'un desteğiyle ilk etapta 12 ile gidecek. İlerleyen dönemlerde tüm Türkiye'ye yayılacak olan Kooperatifçilik Otobüsü, ziyaret ettiği illerde bir hafta boyunca ilçe ve köylere gidecek.

Meyve-sebzede temin ettiği ürünlerin yüzde 60'ını doğrudan üretici ve kooperatiflerden alarak tüketiciye en uygun fiyatla ürünleri ulaştıran Migros, Kooperatifçilik Otobüsü ile bölgelerde yer alan kooperatif temsilcileriyle bir araya gelerek eğitimler verecek, yeni iş birlikleri geliştirecek, alımlar yapmak için çalışmalar yürütecek.

Migros İyi Gelecek Elçileri kanalı ile kadın kooperatif sahipleri için de etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda Migros, kadın girişimcilere cesaret verecek ve ilham kaynağı olacak bilgiler aktaracak.

Migros, gittiği illerde istihdam kapılarını da aralayacak. Yapacağı üniversite gezilerinde Kariyer Günleri organizasyonlarına katılacak olan Migros, gençlerden iş başvuruları toplayacak.

Gidilen merkezlerde, vatandaşlar otobüsün içinde gezerek tanıtılan ürünleri görme şansına sahip olacak. Ziyaret edilen her ilde en az bir yeni kooperatif ve iş fikri oluşturma hedefiyle yola çıkan Kooperatifçilik Otobüsü'nde kooperatif kurmak veya ortak olmak isteyen vatandaşlar danışmanlık hizmetinden yararlanacak.

Yediden yetmişe herkese uygun eğitim ve bilgilendirme yapabilecek donanıma sahip olan Kooperatifçilik Otobüsü için kalabalık bir uzman ekiple çalışılıyor.

Proje kapsamında üniversitelerde öğrencilere ve akademik kadroya özel bilgilendirme toplantıları düzenlenecek, kooperatifçilik kulüpleri kurulacak. Orta öğretim öğrencilerine eğitimler verilirken, kooperatiflerin ürünlerini sergilemeleri sağlanacak.

Kooperatiflere ve vatandaşların katılımına açık için e-ticaret ve pazarlama eğitimleri düzenlenecek. Ziyarete edilen illerde ilgili kamu kurumlarının personeline, sivil toplum kuruluşlarına ve basın organlarının temsilcilerine bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek.