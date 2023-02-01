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Konyasporlu Zymer Bytyqi, Olympiakos'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Zymer Bytyqi, Yunan devi Olympiakos'a transfer oldu.

Giriş: 01.02.2023 - 00:51 | Güncelleme: ABONE OL
Konyasporlu Zymer Bytyqi, Olympiakos'a transfer oldu
HABERTURK.COM

Yunanistan ekibi Olympiakos, Konyaspor'dan Zymer Bytyqi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan duyuruda Olympiakos'un Kosovalı golcüyü bonservisiyle satın aldığı kaydedildi.

Konyaspor'un sosyal medya hesabından ise Bytyqi için bir teşekkür mesajı yayınlanıp, "Kulübümüze yaklaşık 2 yıl hizmet eden futbolcumuz Zymer Bytyqi'ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

2021 yılında Norveç'in Viking takımından 100 bin euroya transfer Konyaspor'a transfer olan Kosovalı oyuncu, bu sezon yeşil-beyazlılarda forma giydiği 23 maçta 1 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

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