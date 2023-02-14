Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig arabam.com Konyaspor

Konyaspor’dan iki imza birden

Konyaspor, Manchester City’den Marlos Moreno ve Dinamo Zagreb’den Mahir Emreli’yi kiraladı.

Giriş: 14.02.2023 - 13:13 | Güncelleme: ABONE OL
Konyaspor’dan iki imza birden
İHA

Konyaspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Marlos Moreno’nun sezon sonuna kadar transferi konusunda İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Orta saha sağ ve sol kanat bölgesinde görev yapan Moreno, son olarak Fransa 1. Lig takımlarından Troyes forması giydi.

Moreno’nun yanı sıra 25 yaşındaki Azerbaycanlı forvet Mahir Emreli ile de sezon sonuna kadar transferi konusunda Hırvatistan Süper Lig takımlarından Dinamo Zagreb ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Azerbaycan Milli Takım formasını 39 kez giyen Emreli, bu sezon takımı Zagreb ile toplam 13 maça çıktı ve 3 gol attı.

Yeşil-beyazlı kulüp, önümüzdeki günlerde ara transfer döneminde takıma katılan futbolculara imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
IC 7.500 kişinin barınma ihtiyacını karşılayacak 
IC 7.500 kişinin barınma ihtiyacını karşılayacak 
178 saat sonra enkazdan çıkarıldı... İsmi: Umut
178 saat sonra enkazdan çıkarıldı... İsmi: Umut
Japonya'nın etkili deprem önlemleri
Japonya'nın etkili deprem önlemleri
13 ilde 153 bin 506 birimin acil yıkılması gerekiyor!
13 ilde 153 bin 506 birimin acil yıkılması gerekiyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.