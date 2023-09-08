Konyaspor’da yeni transfer Oliveira ilk antrenmanına çıktı

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Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Daha sonra antrenman, pas ve 4’e 3 savunma-hücum çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maç ile sona erdi. Yeni transfer Portekizli forvet Nelson Oliveira da çalışmalarda yer alarak takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.