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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor’da yeni transfer Oliveira ilk antrenmanına çıktı - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor’da yeni transfer Oliveira ilk antrenmanına çıktı

        Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yapılan çalışma ile sürdürdü. Yeni transfer Nelson Oliveira da takımla ilk antrenmanını yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 22:37 Güncelleme: 08.09.2023 - 22:37
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        Oliveira ilk antrenmanına çıktı
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        Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Daha sonra antrenman, pas ve 4’e 3 savunma-hücum çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maç ile sona erdi. Yeni transfer Portekizli forvet Nelson Oliveira da çalışmalarda yer alarak takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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