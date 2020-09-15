Konyaspor ile 2 yıllık anlaşma imzalayarak göreve başlayan teknik direktör İsmail Kartal, kaleci Serkan Kırıntılı’yı affetti. Yeşil-beyazlı takımda 5 sezondur yer alan 35 yaşındaki milli eldiven geçen sezon bireysel hataları nedeniyle taraftarın tepkisini çekmişti. Ligin 8 ve 25. haftasında oynanan her iki Malatyaspor maçında da ceza sahası dışında topa elle müdahale ederek takımını 10 kişi bırakan Serkan Kırıntılı, teknik direktör değişikliği sonrası Bülent Korkmaz tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Zor bir sezonu geride bırakan yeşil-beyazlıların iç sahada oynadığı ve berabere kaldığı 28. haftadaki Sivasspor maçı sonrasında da soyunma odası koridorlarında yüksek sesle yapılan transferleri ağır şekilde eleştirdiği iddiasıyla gündeme gelen Kırıntılı maç kadrolarına alınmayınca Konya’yı terk ettiği ileri sürülmüştü.
Sezon öncesi Süper Lig takımlarından biriyle anlaştığı haberleri üzerine Konyaspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, hiçbir oyuncunun yazılı izin belgesi almadan transfer görüşmesi yapmaya yetkisi olmadığı duyurulmuştu. Yaşanan olayların ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Serkan Kırıntılı, Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından affedilerek takımla çalışmalara başladı.
Öte yandan yeşil-beyazlı kulüp, gönderilmesi düşünülen Perulu oyuncu Paolo Hurtado’nun da sakatlığının tamamen geçtiğini ve takımla çalıştığını açıkladı. Hurtado’nun yeni sezon için lisansı da çıkarılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!