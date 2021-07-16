Kulübün sosyal medya hesabından "#Kanımızdavar" etiketiyle paylaşılan videoda, "Sırtımızda dağ gibi Konya Gençlerbirliği, Konya İdmanyurdu var. Ne olursa olsun; pes etmemek, yılmamak, yıkılmamak #Kanımızdavar." ifadeleri kullanıldı.

Formaların arkasında Konyaspor'un kuruluşunun 100. yılına vurgu yapılarak Konya İdman Yurdu ve Konya Gençlerbirliği logoları da yer aldı.

Yayımlanan tanıtım videosunda, şu ifadelere yer verildi:

"Tam ortasındayız dünyanın. Anadolu'nun tam ortasında. Tarihin tam ortasında. Bozkırın tam ortasında. Dokunduğumuz her şeyi güzelleştirmek, dönüştürmek var kanımızda. Beyaz sayfalara nesiller katmak var. En başta, en önde giden olmak var, cesarette de merhamette de. Başkenti olmak var koca bir imparatorluğun da kainata yayılan bir sevginin de. Emek emek yazdığımız tarihin, çift başlı Selçuklu kartalını taşırız göğsümüzde gururla. Pes etmemek, yılmamak var ruhumuzda. Konya Gençlerbirliği var, Konya İdman Yurdu var, birleşmek gücümüze güç katmak var sırtımızda. Bugün üçlü armamızı güçlü kılan yıllarımız var arkamızda. Elbet biraz deli akan kanımız, elbet gol diye bağırışımız, elbet kalpten gelen sevdamız var. Ruhumuzda şehre sığmayıp taşmak var. Yüzler var. 'Şimdi yenisi gelsin.' diyen yüzler. Yarını bugünden izleyen yüzler var. 100 yıllık armamızda biten yüz yılın gururu, gelen yenisinin umudu var. Biz tüm bu hikayemizi 100. yıl formamıza işledik şimdi. Üzerimize tarihi ve gururu giyelim, umudu ve geleceği giyelim diye. O formanın üzerindeki ter hiç kurumasın diye. Çünkü var olmak kanımızda var."