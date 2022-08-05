Konyaspor Vaduz rövanş maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Konyaspor'un play-off rakibi kim olacak, belli oldu mu?

Konyaspor Vaduz rövanş maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Konyaspor'un play-off rakibi kim olacak?

Konyaspor Vaduz UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için geri sayım başlamış durumda. Turun ilk maçında deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan temsilcimiz Konyaspor, evindeki rövanş maçında rakibini mağlup ederek adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Peki, Konyaspor Vaduz rövanş maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?

ABONE OL