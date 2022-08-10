Konyaspor Vaduz maçı için artık nefesler tutuldu. UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi Başakşehir ile temsil eden Konyaspor, sahasında Lihtenştayn ekibi Vaduz'u ağırlıyor. Deplasman kuralının olmadığı turda yeşil beyazlı temsilcimiz, play-off için rakibini mağlup etmek zorunda. İşte, zorlu mücadele ile ilgili bilgiler...