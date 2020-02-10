İttifak Holding Konyaspor, bugün Aykut Kocaman ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetti. Kocaman da bugün öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı. Kocaman'ın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte gündeme ilk olarak Ünal Karaman geldi. Kulüp yöneticileri, Trabzonspor'dan ayrılan ve Konyalı olan Karaman´la bugün bir görüşme yaptı, ancak anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Yönetimin, listedeki diğer teknik direktörlerle görüşeceği belirtildi.