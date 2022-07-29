Bu sezon Başakşehir ile ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Konyaspor, 3. eleme turuna yükselmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'i 3. sırada bitererek büyük bir başarıya imza atan yeşil beyazlıların 3. eleme turundaki rakibi de açıklandı...