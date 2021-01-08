İttifak Holding Konyaspor'un bu sezon Süper Lig'deki gol yükünü önemli ölçüde yabancı oyuncuları sırtladı.
Sezon başında kadrosuna hücum hattı için önemli futbolcular dahil eden yeşil beyazlı ekip, geride kalan 16 maçında rakip fileleri 23 kez havalandırdı. Konya ekibinde bu 23 golün 18'i, 7 yabancı futbolcudan geldi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11 kurgusunda en güvendiği isimlerin başında gelen tecrübeli oyuncu Artem Kravets, 11 resmi maçta forma giyip, rakip ağlara 7 gol göndererek takımın en skorer ismi oldu.
Sezon başında istikrarlı bir performans ortaya koyan Ukraynalı futbolcu, ligin 10. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kaldı.
Kravets'i, 2'şer golle Levan Shengelia, Nejc Skubic, Amir Hadziahmetovic, Marko Jevtovic ve Erdon Daci takip ederken, Deni Milosevic ise 1 golle takımına katkı sundu.
Atılan diğer 5 golün 4'ünü dün sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilen Uğur Demirok, 1'ini de genç futbolcu Ahmet Karademir kaydetti.
Öte yandan, gol yollarında etkili olması beklenen forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi ise 11 maçta oynamasına karşın henüz skor üretemedi.
ERKAN: "YAPTIĞIMIZ TRANSFERLERDEN GENEL HATLARIYLA MEMNUNUN"
Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan, takımın performansından memnun olduklarını söyledi.
Ömer Ali Şahiner, Farouk Miya ve Samuel Eduok gibi ofansif oynayan futbolcuların sakatlığına karşın takımın gol pozisyonu bulmakta zorlanmadığını anlatan Erkan, "Sezon başından beri ideal kadromuzla maça çıkamadık. Hastalıklar, sakatlıklar ve cezalılarımıza rağmen geride kalan arkadaşlarla her seferinde yeni ideal kadromuzu kurmaya çalıştık. Her maçımızda büyük bir sorumlulukla rakibin karşısına çıktık." değerlendirmesinde bulundu.
"Biz sezon başında yaptığımız transferlerden genel hatlarıyla memnunuz." ifadelerini kullanan Erkan, "Futbolculardan uyum sorunu yaşayan ya da takıma adapte olamayanlar olabilir. Buna rağmen takıma direkt katkısı olan arkadaşlarımız daha fazla. Eksik bölgelere birkaç transfer yaparak ikinci yarı Konyaspor taraftarına daha iyi bir takım izleteceğiz." şeklinde konuştu.
Erkan, sezonun ikinci yarısına alternatifli, daha güçlü bir takımla gireceklerini sözlerine ekledi.
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