Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma ile başladı. Daha sonra futbolcular 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

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