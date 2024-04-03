Konyaspor: 1 - Trabzonspor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 19'da Trezeguet, 59'da penaltıdan Edin Visca ve 89. dakikada Taxiarchis Fountas attı. Konyaspor'un tek golünü ise 79. dakikada Steven N'Zonzi kaydetti.
Bu sonucun ardından 3. sırada yer alan Trabzonspor puanını 52'ye yükseltti. Alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Yeşil Beyazlılar ise 33 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Bodro Mavililer, Sivasspor'u ağırlayacak. Konyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.