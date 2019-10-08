Konyaspor "tarihi tekerrür ettirmek" istiyor

08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de 7 haftalık periyodu 3 galibiyet, 3 beraberlik, bir yenilgiyle geride bırakan ve milli maçlar dolayısıyla lige verilen araya 12 puanla 4. sırada giren İttifak Holding Konyaspor, geçen sezonki performansının üzerine çıktı.
2013-2014'ten bu yana Süper Lig'de kesintisiz mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, geçen sezonu 44 puanla 8. sırada tamamlamıştı.
2015-2016 ve 2016-2017'de başarılı performanslarıyla UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Konya temsilcisi, bu sezon ligde hedeflediği puanlara ulaşarak yine Avrupa'ya gitmek istiyor.
Ligin 7 haftalık bölümünde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puan toplayan ve 8. haftaya 4. sırada giren yeşil-beyazlılar, en son 2015-2016 sezonunda bu başarıyı sağlamıştı.
Bu sezonun ilk 7 karşılaşmasında MKE Ankaragücü (0-0),Galatasaray (1-1) ve Antalyaspor ile (2-2) beraber kalan Konya temsilcisi, Yukatel Denizlispor (1-0),İstikbal Mobilya Kayserispor (2-1) ve Kasımpaşa'yı ise (4-1) yendi.
Sezonun geride kalan bölümünde tek yenilgisini deplasmanda Göztepe karşısında 1-0'lık skorla yaşayan yeşil-beyazlı ekip, 12 puan toplayıp, milli maçlar dolayısıyla lige verilen araya 4. sırada girdi.
Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in ilk 7 haftaları baz alındığında, bundan önceki en iyi sezon başlangıcını yine Aykut Kocaman yönetiminde 2015-2016'da yapmıştı. Yeşil-beyazlılar, söz konusu sezonda ilk 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı.
Yeşil-beyazlı ekibin Süper Lig'de son 7 sezondaki 7 haftalık performansı şöyle:
Sezon O G B M A Y P
2019-2020 7 3 3 1 10 6 12
2018-2019 7 3 2 2 12 10 11
2017-2018 7 2 1 4 8 9 7
2016-2017 7 2 4 1 9 7 10
2015-2016 7 3 3 1 9 8 12
2014-2015 7 1 3 3 5 7 6
2013-2014 7 3 0 4 6 10 9
ÖTEN: AYKUT KOCAMAN, KONYASPOR İLE ÖZDEŞLEŞTİ
Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Güven Öten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar Konyaspor olarak en yüksek başarıyı yine Aykut Kocaman ile elde ettiklerini söyledi.
Aykut Kocaman'ın Konyaspor ile özdeşleştiğini belirten Öten, şöyle konuştu:
"Biz yönetim olarak her zaman futbolla ilgili tüm yetkiyi, bütün anahtarı Aykut Kocaman hocamıza teslim ettik. Tabii ki bu da hocamıza olan güvenimiz ve itimadımızdan dolayıdır. Hocamız zaten şimdiye kadar her zaman istikrarı savunmuştur. Futbolda bazen kazalar olabiliyor ama biz ekibimize, oyuncularımıza ve teknik direktörümüze her zaman güveniyoruz. Zaten hocamız da geçtiğimiz haftalarda, 6. ve 7. haftalardan sonra istikrarı yakalayacağımızı söylemişti. Onun da meyvesini almış gibi gözüküyoruz."
Öten, Aykut Kocaman'ın takım ruhuna önem verdiğini aktararak, "Aykut Kocaman, 'Takım ruhu oluştuktan sonra her oyuncum gol atabilecek duruma gelecek.' diyordu. Bunu da en son oynadığımız Kasımpaşa maçında gördük." ifadelerini kullandı.
Transfer döneminde takıma dahil olan oyuncuların hızlı şekilde uyum sağladıklarının altını çizen Öten, şunları kaydetti:
"Bu da yine hocamızın profesyonelliğinin göstergesidir. Yeni gelen ve özellikle de yabancı oyuncuların takıma kısa sürede entegre olmasını sağladı. Biz de takım ruhunu oluşturduğu zaman güzel şeyler doğacağına inanıyoruz. Geçmişte yine hocamla birlikte güzel şeyleri yaşamıştık. Bu sene lig çok değişik ilerliyor. Eğer istikrarını devam ettirebilirse Anadolu'dan bir takım aradan çıkış sağlayabilir. Bizim de şu anki görüntümüz öyle. Hedefimiz her zaman üst sıraları zorlamak. Bu, bizim en büyük istek ve arzumuzdur. Bu sene de inşallah Aykut hocamızla başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."
Öten, Konyaspor'un Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde 2015-2016 sezonunda büyük başarılara imza attığını ifade ederek, "O sezonda olduğu gibi yine ligi üst sıralarda tamamlayarak Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bunun örneğini geçmişte gördük. Aykut hocamızın tecrübesiyle yine en az o dönemdeki başarıyı sağlayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.
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