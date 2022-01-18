Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Konyaspor evinde Adana Demirspor’u ağırlıyor. Maçın 6. dakikasında yeşil-beyazlı takımın taraftarları trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor’un oyuncusu Ahmet Çalık’ı unutmadı. Futbolcular topu oyun dışına gönderirken taraftarlar da tezahüratlar eşliğinde Çalık anısına sahaya karanfil attı.

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