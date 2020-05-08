Konyaspor, 4 Mayıs'ta başladığı hazırlıklarına, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun olarak gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas ve top çalışması ile tamamlandı.

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