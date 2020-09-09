Konyaspor salonda kuvvet çalıştı

Hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdüren Konyaspor, güne sabah salonda yaptığı kuvvet çalışması ile başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımdan dönen Nejc Skubic de katıldı. Sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanın ikinci bölümünde, salona geçen oyuncular gruplar halinde kuvvet çalışması yaptı.

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