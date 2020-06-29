Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı

Süper Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde 5 Temmuz Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor´u konuk edecek Konyaspor, iki günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına start verdi. Kayacık Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, soğuma koşusu ve açma-germe hareketleri ile sona erdi.

Antrenmana takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı ve Deni Milosevic, tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ile izinli olan Jens Jonsson katılmadı.