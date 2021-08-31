Konyaspor, Miya ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da Farouk Miya ile yollar ayrıldı. Teknik Direktör İlhan Palut’un bu sezon kadroda düşünmediği 23 yaşındaki oyuncu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. 2019 yılında Hırvat takımı HNK Gorica'dan transfer edilen Miya, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 45 maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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