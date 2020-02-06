06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta sadece bir kez galip gelebilen İttifak Holding Konyaspor, bu hafta konuk edeceği Yukatel Denizlispor'u yenerek kötü gidişi sonlandırmayı hedefliyor.
Ligin 7. haftasında İstanbul deplasmanında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar, sonraki 13 karşılaşmada sadece bir kez 3 puana ulaştırken, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Konya ekibi, bu sıkıntılı süreçteki tek galibiyetini ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında 90+2. dakikada bulduğu golle elde etti.
Ligde 21. haftaya 19 puanla 14. sırada giren yeşil-beyazlı ekip ara transfer döneminde Brezilyalı Rogerio Thuram ve Guilherme Sitya ile Slovak Robert Mak'ı renklerine bağladı.
2013-2014'ten bu yana Süper Lig'de kesintisiz mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, geçen sezonu 44 puanla 8. sırada tamamlamıştı.
SELİM AY: "ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORUZ"
Yeşil-beyazlı takımın kaptanı Selim Ay, sezonun ilk yarısında hiç beklemedikleri bir performans gösterdiklerini vurgulayarak, ikinci yarıya MKE Ankaragücü karşısında aldıkları 3 puanla başlamanın kendilerine öz güven verdiğini söyledi.
Deneyimli oyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Deplasmanda golsüz berabere kaldığımız Antalyaspor maçında istediğimiz oyunu sahaya yansıtabildik. Maçta üstün olan taraf bizdik, galibiyeti hak etmiştik ama maalesef olmadı. Oynadığımız son 13 maçta tek galibiyet alabildik. Bu durum bizi fazlasıyla mutsuz ediyor. Ancak toparlanacağımıza inancım tam. Takımımız şu an gayet iyi, üzerimizdeki negatif enerjiyi çevirmek istiyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımızla daha da güçlendik. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Denizlispor maçıyla kötü gidişata son verip çıkışa geçmek istiyoruz. İnşallah bu da bizim çıkış maçımız olur."
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