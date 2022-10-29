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STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 14.30

YAYIN: beIN Sports 1

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Michalak, Amir, Oğulcan, Endri, Zymer, Muhammet

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ahmet, Ali

İKİ TAKIM DA 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Konyaspor, Süper Lig'de son olarak Ümraniyespor’u mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, bu maçın ardından oynadığı 3 müsabakada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Konya temsilcisi, söz konusu karşılaşmalarda Antalyaspor ve Adana Demirspor ile berabere kalırken, Gaziantep FK’ya da yenildi.

Kasımpaşa ise ligde en son Gaziantep FK’yı mağlup etti. İstanbul ekibi, bu maçtan sonra oynadığı 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Kasımpaşa, bu müsabakalarda Adana Demirspor ve Kayserispor’a kaybederken, Trabzonspor ile de berabere kaldı.

23. RANDEVU

Aralarında daha önce oynanan 22 maçta Konyaspor 9 kez sahadan galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 39 kez gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa 31 defa fileleri havalandırdı.

İki takım Konya’da 11 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor, bu maçlarda 7 kez rakibini mağlup ederken, 1 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 22 kez gol atma başarısı gösterirken, Kasımpaşa 14 kez gol sevinci yaşadı. Geçen sezon ligin ikinci yarısında Konya’da oynanan karşılaşma 4-4 eşitlikle bitmişti.