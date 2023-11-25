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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Konyaspor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

        Konyaspor - Kasımpaşa maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Konyaspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesinde Konyaspor'un 10, Kasımpaşa'nın 18 puanı bulunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:11 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:03
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        Karşılaşma oynanıyor
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        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor.

        SAAT: 16.00

        HAKEM: Direnç Tonusluoğlu

        STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

        YAYIN: beIN SPORTS

        KONYASPOR: Bernardoni, Ahmet, Adil, Uğurcan, Guilherme, Soner, Oğulcan, Muric, Cicaldau, Marlos, Oliveira

        YEDEKLER: Deniz, Yasir, Yunus, Prim, Calvo, Sokol, Cebrail, Kahraman, Niko, Nzonzi

        TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

        KASIMPAŞA: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Duhan, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Nagoya, Da Costa

        YEDEKLER: Ali Emre, Taylan, Yasin, Saddıki, Hasan, Selim, Ben Ouannes, Gomis, Sarp, Erdem

        TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

        Ligde çıktığı 12 mücadelede 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 18 puanla haftaya 8. sırada girdi.

        Konya temsilcisi ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan elde etti. Yeşil-beyazlı ekip, ligde 16. sırada bulunuyor.

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        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        Kasımpaşa ile oynadığı son 11 Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (5G 6B), son mağlubiyetini Kasım 2017'de deplasmanda aldı (1-2).

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        Konyaspor'a konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa (3B 6M), bu deplasmandaki son galibiyetini Ağustos 2013'te alabildi (2-1).

        İstanbul takımlarını konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanamayan Konyaspor (3B 2M), daha uzun bir galibiyet hasretini en son Ocak 2017-Şubat 2018 arasındaki altı karşılaşmalık süreçte yaşadı.

        Son iki Süper Lig maçını kaybeden Kasımpaşa, bu sezonun ilk 10 haftasında aynı sayıda mağlubiyet almıştı (5G 3B). İstanbul ekibi aynı teknik direktör yönetiminde üst üste üç mağlubiyetlik bir seriyi en son Ekim 2021'de yaşadı (Cihat Arslan).

        Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçı kazanamayan (2B 6M) ve bu karşılaşmaların tamamında gol yiyen Konyaspor, bu süreçte hiçbir rakibinin filelerini iki kez havalandıramadı.

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