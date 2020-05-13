Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde devam eden idman, top çalışmasıyla sona erdi.

İttifak Holding Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.