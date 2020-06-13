Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Üç grupta oynanan 5’e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenman topla oyun ve şut çalışması ile sona erdi. Yeşil-beyazlılarda kırmızı kart cezalıları Ömer Ali Şahiner ve Nejc Skubic yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

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