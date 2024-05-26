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        Haberler Bilgi Spor Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Haberleri

        Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'de son haftaya girilirken şampiyonluk düğümü çözülüyor ve düşen takımlar belli oluyor. Bu kapsamda Konyaspor- Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın berabere sonuçlanması halinde Konyaspor ligde kalırken Galatasaray ise şampiyonluğunu ilan ediyor. Yani her iki takıma da beraberlik yarıyor. Peki, heyecanla beklenen Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 11:49 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:49
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        • 1

          Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'un konuğu oluyor. Ligin 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla mağlup olan sarı kırmızılılarda hedef Konyaspor maçını kazanıp şampiyonluğunu ilan etmek. Bu zorlu maç öncesinde Konyaspor - Galatasaray maçı tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman sorusunun yanıtı...

        • 2

          KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Konyaspor - Galatasaray maçı 26 Mayıs Pazar (bugün) 19.00'da oynanacak.

        • 3

          KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Konyaspor - Galatasaray mücadelesi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          KONYASPOR- GALATASARAY MUHTEMEL 11

          Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, N'Zonzi, N'dao, Oğulcan, Ethemi, Çikalleshi

          Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

        • 5

          TEK EKSİK ZIYECH

          Galatasaray'ın 31 yaşındaki Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ligdeki 4. sarı kartını gören Ziyech, cezası sebebiyle kadroda olmayacak. Faslı yıldız buna rağmen takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve Konya'ya giden kafilede yer aldı.

        • 6

          GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

          Süper Lig'in 38. haftasında 99 puanı bulunan lider Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u ağırlayacak. Galatasaray, Konyaspor karşısında en az bir puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

        • 7

          FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

          Sarı-kırmızılıların yenilmesi ve Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise puanlar eşitlenecek ve ikili averaj devreye girecek. Galatasaray'a ikili averajda üstün olan sarı-lacivertli ekip, mutlu sona ulaşacak.

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