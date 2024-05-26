Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'un konuğu oluyor. Ligin 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla mağlup olan sarı kırmızılılarda hedef Konyaspor maçını kazanıp şampiyonluğunu ilan etmek. Bu zorlu maç öncesinde Konyaspor - Galatasaray maçı tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman sorusunun yanıtı...