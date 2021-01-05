Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray ligde yaptığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İttifak Holding Konyaspor ise 19 puana sahip.
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Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui, maç kadrosunda yer almıyor. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da Konya'da forma giyemeyecek.
"OYUN PLANINA SADIK KALIN"
Ancak kaptan Arda Turan takımını yalnız bırakmamak için kafilede yer aldı. Takımının Antalyaspor karşılaşmasında son dönemde oynadıkları tempolu ve pasa dayalı oyun planından uzaklaştığını gören teknik direktör Fatih Terim ise öğrencilerini Konya maçı öncesi uyarılarda bulundu.
Zirveyi ezeli rakipleri Beşiktaş'a kaptırdıklarını hatırlatan İmparator'un, "Kazanabileceğimiz bir maçta sahadan berabere ayrıldık. Bu bize yakışmadı. Son dönemde sahada istediklerimizi yapabilen bir takım görüyordum ancak son oynadığımız maçta bunun gerisinde kaldık. Yeniden bir galibiyet serisi yakalamalıyız. Son dönemde sergilediğimiz futbol iyi yönde olduğumuzu gösteriyor. Bu maçta oyun planımıza sadık kalarak 3 puan hedefiyle oynamalıyız" sözleriyle futbolcularına seslendiği öğrenildi.
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezası bugün sona erecek. Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.
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