Zirveyi ezeli rakipleri Beşiktaş'a kaptırdıklarını hatırlatan İmparator'un, "Kazanabileceğimiz bir maçta sahadan berabere ayrıldık. Bu bize yakışmadı. Son dönemde sahada istediklerimizi yapabilen bir takım görüyordum ancak son oynadığımız maçta bunun gerisinde kaldık. Yeniden bir galibiyet serisi yakalamalıyız. Son dönemde sergilediğimiz futbol iyi yönde olduğumuzu gösteriyor. Bu maçta oyun planımıza sadık kalarak 3 puan hedefiyle oynamalıyız" sözleriyle futbolcularına seslendiği öğrenildi.