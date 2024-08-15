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        Haberler Bilgi Spor Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

        Galatasaray, Süper Lig 2. hafta açılış maçında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. İki takım arasında oynanan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar ise 5 galibiyet aldı. Peki, "Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 23:40 Güncelleme: 15.08.2024 - 23:40
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        • 1

          Konyaspor- Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Konyaspor ligin 2. haftasının açılış maçında Galatasaray'ı ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesinde iki takımda eksiklikler dikkat çekerken, gözler yeni transferlerde olacak. Peki, "Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte Konyaspor Galatasaray maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA?

          Konyaspor- Galatasaray maçı 16 Ağustos Cuma günü 21.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

        • 3

          KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Konyaspor- Galatasaray maçı Trenyol Süper Lig'in ikinci hafta açılış mücadelesine sahne olacak.

          Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        • 4

          ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

          Galatasaray ile Konyaspor toplamda 50 kez karşı karşıya geldi. Karşılaşmaların 36'sı sarı- kırmızılıların üstüğünlüyle sonuçlanırken, 5 maçta Konyaspor sahadan galip ayrıldı. Oynanan 9 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

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