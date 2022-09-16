Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in yedinci haftasında lider Konyaspor'u konuk ederken mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle noktalandı. Yeşil-beyazlılar ilk yarıda iki kez direği aşamadı.

23. dakikada Emin'in hatasıyla karşı karşıya kalan Muhammet Demir solundaki Amir Hadziahmetovic'e bıraktı. Onun vuruşu üst direkten geri geldi.

Bu pozisyondan sadece 4 dakika sonra Sergio Oliveira'nın kaptırdığı topta Endri Cekici'nin ceza sahası dışından vuruşu üst direkten oyun alanına geri geldi.