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"Açıklaması yok!" Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları!

Konyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve bu sezon ilk yenilgisini aldı. Spor yazarları, Konyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

30.08.2022 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • MEHMET DEMİRKOL: AÇIKLAMASI YOK

    Başta Konya iyi ve geniş alanda pas yaparak baskıdan topu kaçırdı. Üstüne iyi de bir karşı pres yaptılar. Fizik olarak rakiplerinden üstün göründüler. Bu tip durumlarda Fenerbahçe alanına çekilmekten çekinmiyor. 3 haftadır gol yemeyen bir rakibe karşı bu daha da anlaşılır.

     

  • Jesus’un hiçbir değişikliğinin istediği gibi sonuç verdiğini söylemek mümkün değil. Wien maçındaki ön alan akışkanlığını sağlayamadılar. Hem rakibin oyun gücü hem de Emre ve Rossi’nin 360 derecede oynamada çektikleri sıkıntı bunda etkili oldu denebilir. Ancak 2. yarıda Konya eksik kaldığında sahada olan ekibin kısır oyununun pek bir açıklaması yok. (FANATİK)

  • ERMAN TOROĞLU: HAKEM NET GÖRDÜ

    Güzel maç oluyor… Nereye kadar; Valencia öyle bir iş yapıyor ki gereksiz… Rakip defansla dalaşıyor, rakip defans bunu itiyor, o da ayak tabanını rakibin hayalarına doğru iteliyor. Hakem pozisyonu net takip ediyor, kamerada var. Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcu bu hareketi yapmaz ve takımı eksik bırakmaz. 

  • Fenerbahçe sahada çok kopuk. Mesela bir frikik pozisyonu var. Eğer F.Bahçe bu frikiği çalışmışsa ve burada oynayan iki üst düzey oyuncu birbirine top atıp anlaşamamışlarsa daha takımın çok fırın ekmek yemesi lazım. Bunu da yapacak olan Jesus. Ama şu var; sarılacivertliler dün büyük bir yara aldı.

     

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: KAYIP KÖTÜ AMA KAZANIMLAR DA VAR

    Maç boyu sadece 2 pozisyon bulan (Gol ve son saniyede direkten dönen top. Arka direkte Altay'ın çıkardığı Muriç'in pozisyonu öncesi ofsayttı) Konyaspor bunlardan birini değerlendirip 3 puanı aldı. F.Bahçe ise sadece Pedro'nun kafa vuruşu ile gol pozisyonu diyebileceğimiz bir şey yakaladı. Kaybetmek kötü elbette. Ama bu maçtan net kazanımlar da gördüm:

     

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