Konyaspor Fenerbahçe maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 11. hafta maçına sahne olacak Konyaspor Fenerbahçe maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Szalai, Serdar Aziz, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Valencia