Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Konyaspor - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Şampiyonluk yarışı veren sarı lacivertliler ile kümede kalma mücadelesi veren yeşil-beyazlıları karşı karşıya getirecek mücadele hakkında tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman sorusunun yanıtı...
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Konyaspor - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Konyaspor'a karşı İstanbul'da oynadığı ilk maçı 7-1'lik skorla kazanmıştı. Kıran kırana geçmesi beklenen mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip etmeyi düşünen sporseverler Konyaspor - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
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KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor - Fenerbahçe maçı 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
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KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK
Fenerbahçe'de Konyaspor maçında tedavileri süren Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek forma giyemeyecek.
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FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko