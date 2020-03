Süper Lig'de oynadığı son 18 maçta sadece bir kez galip gelebilen İttifak Holding Konyaspor, bu hafta konuk edeceği Fenerbahçe karşısında bu kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Ligin 7. haftasında İstanbul deplasmanında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar, sonraki 18 karşılaşmada sadece bir kez 3 puana ulaşırken, 8 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

Ligin 21. hafta maçının ardından takımın başına geçen Bülent Korkmaz'lı Konyaspor, 4 lig maçında 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Yeşil-beyazlılar, söz konusu maçlarda Göztepe'ye 3-1 yenilirken, Hes Kablo Kayserispor ile 2-2, Kasımpaşa'yla 0-0 ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

"RAKİBİN FENERBAHÇE OLMASI ÖNEMLİ DEĞİL"

İttifak Holding Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Güven Öten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda alınan kötü sonuçların üzüntüsünü derinden yaşadıklarını söyledi.

Konyaspor'un büyük bir camia olduğunu ve şu andaki konumunu hak etmediğini belirten Öten, "Tabiki şu anda bulunduğumuz yerden ve puandan hiç mutlu değiliz. Aslında kötü gidiyor ama gerçekten hiç beklenmeyen hiçbir şekilde böyle bir şeyin tahmin edilmeyeceği bir noktada oldu. Bunu hiç kimse beklemiyordu. Ama futbolun içerisinde bunlar var tabiki. Şunu söylemek istiyorum. Bu zamana kadar geldik. Aykut hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Şu anda Bülent hocamızla tekrar bir yola çıktık." dedi.

Yönetimin dimdik ayakta olduğunu dile getiren Öten, "Asla ve asla bu takım işte 'küme düşer' veya böyle bir şeyi hiçbir şekilde gündeme bile getirmedik. Toplantılarda bile gündeme getirmiyoruz ve biz sıralamada en üst nerelerde tamamlarız bunun mücadelesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Öten, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii rakibin Fenerbahçe olması hiç önemli değil. Bizim için bundan sonraki kalan 9 karşılaşmamızın her biri bir final niteliğindedir. Bunlar her birini ayrı ayrı değerlendirerek çıkacağımız maçlar. Onun için evimizde hangi takım olursa olsun bizim için önemli değil. Biz şu anda o ivmeyi takımda, hocamızda, teknik ekipte, yönetimde yakalamış durumdayız. Takdire şayan bir seyircimiz var. Takımını hiçbir zaman yarı yolda bırakmayan bir seyircimiz var. Belki de bu sene üzdüğümüz de bir seyircimiz. Ama biz onların da desteğiyle bu hafta inşallah 3 puanı alıp bir çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Çünkü 3 puan ligde her an her şeyi çok çabuk değiştirebilir. Daha 27 puanımız var. Onun için her maçı ayrı ayrı değerlendirip inşallah sonuca bu haftadan ulaşıp ondan sonra da kademeli olarak yönümüzü yukarı çevireceğimize inanıyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır derler. Bizde bu var. Teknik ekipte, oyuncularımızda fazlasıyla var. Tabii oyuncularımızın da fazlasıyla bir mahcubiyeti var. Onlar da bunu giderme adına ellerinden geleni yapacaklardır. Buna da hepimiz inanıyoruz inşallah."

"SÜPER LİG'DE KALARAK, DAHA İYİ BİR KONYASPOR'U İZLETTİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Oynayacakları tüm karşılaşmaları final niteliğinde gördüklerine işaret eden Öten, "Rakibe değil alacağımız puanlara bakıyoruz. Israrla o şekilde düşünüyoruz. Fenerbahçe maçı da inşallah bir çıkış maçı olur. Biz gerçekten kenetlendik. Bülent hocamızın da evinde inşallah 3 puan alarak, Konya seyircisine armağan edeceğine inanıyoruz. Bu maç da bu işin sonu değil sonuçta. Bir beraberlik de olabilir." diye konuştu.

Süper Lig'deki mücadelenin sonuna kadar süreceğini vurgulayan Öten, şunları kaydetti:

"Aslında bakıldığı zaman sene başında favori gösterilen bir takımdık. 7. haftada Yeni Malatyaspor maçından bir 3 puan alarak Fenerbahçe'ye gidiyor olsak ve onu da yenseydik belki de o hafta, 8. hafta liderlik koltuğuna da oturabilecektik. Yine aynı takım, aynı mücadele, aynı kişiler, onun için bir şansızlık, kadersizlik diyelim. Bu sene bu şekilde oldu. Belki seyircilerimizi, gerçek Konyaspor taraftarını üzdük ama inşallah bu sene kayıtsız şartsız Süper Lig'de kalarak, daha iyi bir Konyaspor'u izlettireceğimize inanıyoruz."