DHA

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Futbol Federasyonu'nun kararına olumlu bulduklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu ile ilgili karara yaptığı itirazı usul yönünden reddine karar verdi. Kurul ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu ile ilgili karara yaptığı itirazını oy birliğiyle reddetti.

Yönetim kurulu ile birlikte yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya gelen Fatih Özgökçen de 8+6 kuralı için, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralıyla alakalı aldığı kararı destekliyoruz. Ancak kulüplerin altyapısına katkı sağlayacak bazı düzenlemeler yapılabilir" dedi. Özgökçen ayrıca, "Altyapı olmadan yüksek maliyetli transferler yaparak kulüpleri ayakta tutamazsınız. Bu yüzden altyapıya yeni dönemde büyük ağırlık vereceğiz. Sadece ülke çapındaki altyapı maçlarını izleyecek ve alt ligleri takip edecek bir ekip oluşturulacak" diye konuştu.