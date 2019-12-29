DHA

Süper Lig´de bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan ve 15 gol ile ligde en az gol atan ekiplerden olan İttifak Holding Konyaspor, forvet oyuncusu Wilfried Bony ile anlaşmaya yakın.

Yeşil-beyazlıların 31 yaşındaki forvet oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Fildişi Sahilli golcü oyuncu son olarak 2019 yılının Temmuz ayında İngiltere Championship takımlarından Swansea´de forma giymiş ve oynadığı 7 maçta 1 gol kaydetmişti.

Kariyerinde Manchester City, Stoke City, Vitesse gibi takımlarda da forma giyen Fildişi Sahilli tecrübeli golcünün daha önceki transfer dönemlerinde ismi sıkça İstanbul´un 3 büyük takımı ile de geçmişti.